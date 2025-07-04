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Легенди на Лудогорец взеха участие в демонстративен мач по случай 80-годишнината на клуба

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Български футбол
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Сред тях бяха Козмин Моци, Владислав Стоянов и Светослав Дяков.

легенди лудогорец взеха участие случай годишнината клуба
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Част от играчите, оставили следа с екипа на Лудогорец, взеха участие в мач по случай 80-годишния юбилей на клуба. Козмин Моци, Владислав Стоянов и Светослав Дяков бяха част от демонстративния двубой на легендите, който противопостави Орли и Лъвове, които завършиха наравно след 2:2.

Лудогорец за мен е почти всичко, като едно семейство. Тук съм вече 13 години, изживял съм най-хубавите ми години“, каза Моци.

Наистина съм много щастлив, че имах тази възможност да бъда с такива невероятни футболисти и момчета. Определено съм доста щастлив, че съм отново тук“, добави Стоянов.

Този клуб ми е на сърцето, така че силно се надявам момчетата дали този сезон или по-следващите да правят поредица от силни мачове и отново в Европа да се говори за Лудогорец“, сподели Дяков.

Вижте репортаж във видеото!

#ПФК Лудогорец #Владислав Стоянов #Козмин Моци #Светослав Дяков

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