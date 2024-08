Лестър се завърна във Висшата лига с равенство срещу Тотнъм

Лестър направи своето завръщане във Висшата лига с равенство 1:1 срещу един от представителите на Англия в евротурнирите Тотнъм. Домакините определено бяха подвластни през големи части от мача, но се възползваха от малкото шансове, които имаха, за да изненадат селекцията на Анге Постекоглу, която от своя страна пропиля огромен брой възможности.

Двубоят започна с една минута мълчание в чест на бившия наставник на Лестър Крейг Шекспир, който преди половин месец си отиде от този свят на 60 години. Англичанинът бе и асистент-треньор на Клаудио Раниери през сезон 2015/16, когато "лисиците" постигнаха невъзможното и спечелиха единствената си досега титла от английския елит.

Първата възможност се откри пред гостите в 6-а минута, когато Родриго Бентакур засече центриране от ъглов удар на Джеймс Мадисън, но Уилфред Ндиди изчисти топката, която обаче остана в притежание на "шпорите" и Бренън Джонсън нанесе точен удар, който бе спасен от вратаря на домакините Мадс Хермансен.

