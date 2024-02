Лиан Дзундзи и Ян Хао за трети пореден път стъпиха на световния връх в синхронните скокове от 10 м. кула

Китайците Лиан Дзундзи и Ян Хао спечелиха за трети пореден път световната титла в дисциплината 10 метра кула синхронно при мъжете в скоковете във вода по време на шампионата на планетата в Доха, Катар.

Тази вечер в надпреварата двамата азиатци доминираха напълно, събирайки за изпълненията общ сбор от 470.76 точки. По този начин и Дзундзи, и Хао завоюваха своя пети златен медал от подобен форум, тъй като в миналото китайците са имали успехи и в други дисциплини.

Six amazing gold medal dives from the Chinese Duo in the Men’s 10m Synchronised final #AQUADoha2024 pic.twitter.com/x7dNrqW445