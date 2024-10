Лионел Меси добави още една награда към своята колекция

Лионел Меси от Интер Маями добави още една награда към своята колекция. 37-годишният аржентинец стана първият носител на наградата MARCA America Award, връчвана от базираната в Испания медийна компания.

Наградата е признание за изпълнената с шампионски титли кариера на Меси - с рекордните 46 трофея, спечелени за клуб или националния отбор, и поне 56 други награди на индивидуално ниво.

Lionel Messi has been crowned the GOAT by Marca



Another award pic.twitter.com/cnvhV0nxFc