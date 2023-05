Лионел Меси е тазгодишният носител на наградата “Лауреус”

Нападателят на Пари Сен Жермен и Аржентина - Лионел Меси, получи още едно престижно отличие за страхотното си представяне през миналата година. Той спечели наградата "Лауреус" за спортист на годината.

Подгласници на футболиста са неговият съотборник в ПСЖ Килиан Мбапе и испанският тенисист Рафаел Надал.

Освен Меси отличен бе и националният тим на Аржентина, който бе обявен за “отбор на годината”.

При дамите отличието отиде при лекоатлетката от Ямайка Шели-Ан Фрейзър-Прайс.

@realshellyannfp is the 2023 Laureus World Sportswoman of the Year.



The Mommy Rocket extended her phenomenal legacy on the track last year by winning a fifth @WorldAthletics 100m title and a fifth @Diamond_League trophy. #Laureus23 pic.twitter.com/JLoNN23qPu