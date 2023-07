Лионел Меси ще дебютира за Интер Маями в петък

Лионел Меси ще направи своя дебют в MЛС с Интер Маями в петък вечер, но феновете може да трябва да изчакат едно полувреме, за да видят аржентинската легенда, пише Ройтерс.

Треньорът на Маями Тата Мартино каза, че Меси и новопривлеченият Серхио Бускетс са готови за игра, но той все още не е решил дали ще влязат от резервната скамейка срещу Крус Асул в първия мач в турнира за Купата на лигите.

Билетите за мача се движат между 275 и 110 000 долара според уебсайт за препродажба на билети Vivid Seats.

