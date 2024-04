Ливърпул понесе тежък удар върху амбициите си за титла във Висшата лига

Ливърпул са вече три мача без победа на "Анфилд", след като загубиха от Кристъл Палас с 1:0 в среща от 33-ия кръг на Висшата лига. "Мърсисайдци" могат да се отдалечат на три точки от първото място в класирането, ако Арсенал спечели домакинството си срещу Астън Вила.

Преди началото на двубоя двата отбора запазиха минута мълчание по повод трагедията на "Хилзбъро", от която утре ще се навършат 35 години. Тогава загиват 97 фенове на Ливърпул, а още 700 са ранени.

Anfield observes a minute’s silence in memory of the 97 supporters who lost their lives in the Hillsborough tragedy, ahead of Monday’s 35th anniversary. pic.twitter.com/fCOTr2oIeQ — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2024

Единственият гол в мача бе отбелязан от звездата на гостите Еберечи Езе, след като той завърши добре изградена отборна атака в 14-ата минута.

Само четири минути по-късно нападателят на "орлите" Жан-Филип Матета имаше златна възможност да удвои резултата след подхлъзване на Върджил ван Дайк. Французинът успя да прехвърли вратаря Алисон, но Андрю Робертсън изчисти със самоотвержена намеса топката от голлинията.

Moments after going a goal up, @CPFC were this close to going two ahead!



What a clearance from Andy Robertson!#LIVCRY pic.twitter.com/3VzTn3iAmg — Premier League (@premierleague) April 14, 2024

Домакините имаха шанс на два пъти в рамките на две минути да изравнят резултата. В 27-ата минута, след разбъркване в наказателното поле, Уатару Ендо се добра до топката, но изстрелът му срещна напречната греда. Малко след това вратарят на гостите Дийн Хендърсън показа добър рефлекс при волето на Луис Диаз.

Десет минути след началото на второто полувреме "орлите" отново трябваше да разчитат на английския си страж при поредното неразбирателство в наказателното поле, довело до шут от вратарското поле на Дарвин Нунес.

Последваха луди три минути в този двубой. В 72-та минута Ливърпул отключи защитата на Кристъл Палас, но отново не стигна до изравняващото попадение, след като удара на Диого Жота бе блокиран от бившия десен бек на "мърсисайдци" Натаниел Клайн. Веднага след това на другата врата изстрел на Матета от близко разстояние бе спасен от брилянтния рефлекс на Алисон.

От последвалия ъглов удар домакините организираха светкавична контраатака, но Къртис Джоунс бе неточен, останал сам срещу Хендерсън.

HUGE moments at Anfield!



Nathaniel Clyne makes a huge block from Diogo Jota's shot

Jean-Philippe Mateta forces a point-blank save from Alisson

Curtis Jones puts a one-on-one opportunity wide#LIVCRY pic.twitter.com/mqYRrBOAXf — Premier League (@premierleague) April 14, 2024

Ливърпул се намират на третата позиция с актив от 71 точки, на две от временния лидер Манчестър Сити. В следващия си мач отборът, воден от Юрген Клоп, ще пътува до Бергамо за реванша си срещу Аталанта от четвъртфиналите на Лига Европа.

Кристъл Палас заема 14-то място с 33 пункта, а следващото изпитание пред възпитаниците на Оливер Глазнер е домакинство на Уест Хям.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: