Стефанос Циципас надви Рууд и отново е шампион на Мастърса в Монте Карло

Стефанос Циципас спечели за трети път в своята кариера титлата на тенис турнира от сериите АТР Мастърс 1000 на клей в Монте Карло след успех във финала срещу норвежеца Каспер Рууд.

Гръцкият тенисист се наложи в спора за трофея с 6:1, 6:4 и по този начин се завърна на трона в Княжеството, където той триумфира през 2021 и 2022 година, но през миналата успехът беше за руснака Андрей Рубльов.

Този следобед срещу Рууд обаче Циципас не остави никакви съмнения кой от двамата заслужава повече да стигне до победата, реализирайки общо четири пробива в хода на срещата, като междувременно спаси всички осем брейкболи, до които се добра неговият съперник.

Back in the winner's circle @steftsitsipas reigns victorious in Monte-Carlo for a third time after knocking out Ruud 6-1 6-4.@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/LRJea4TCrI