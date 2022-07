Ливърпул привлече Фабио Карвальо от Фулъм

Ливърпул обяви трансфера на Фабио Карвальо от Фулъм.

Футболистът се присъединява към мърсисайци като свободен агент, след като договорът му с лондонския клуб изтече. През изминалата кампания 19-годишният играч се отчете с 10 гола и 8 асистенции в Чемпиъншип. "Котиджърс" оглавиха класирането, а португалецът попадна в отбора на сезона във второто ниво на английския футбол.

Fabio Carvalho has officially completed his move to #LFC