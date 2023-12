Логан Сарджънт остава пилот на Уилямс и през 2024-а година

Американският пилот Логан Сарджънт ще продължи да кара за отбора на Уилямс и през сезон 2024 във Формула 1, обявиха от британския тим.

Сарджънт дебютира за екипа от Гроув през изминалата година като съотборник на Алекс Албън и определено имаше трудна първа кампания, която той завърши с една единствена спечелена точка, дошла по време на домашното му Гран при на САЩ на пистата "COTA" в Тексас.

Завършвайки на 10-о място във въпросната надпревара, 22-годишният Логан се превърна в първият американец, който печели точки в състезание от Формула 1.

