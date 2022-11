Логан Сарджънт ще бъде втори пилот на Уилямс през 2023 година

Американецът Логан Сарджънт стана последния пилот, който намери място на стартовата решетка на Формула 1 за сезон 2023, след като от Уилямс официално обявиха неговото привличане.

21-годишният Сарджънт ще замени в екипа от Гроув канадецът Никола Латифи, който кара за отбора в последните три години, и ще бъде съотборник на Алекс Албън, за когото тази година беше дебютна с британския тим.

През тази година Логан Сарджънт се състезаваше във Формула 2 като пилот на Карлин и записа две победи през кампанията. В крайна сметка американецът финишира на 4-то място в крайното класиране с актив от 148 точки, оставайки само на един пункт от австралиеца Лиъм Лоусън.

По този начин Сарджънт събра необходимите точки, за да получи суперлиценз, който ще му позволи да участва във Формула 1 през 2023 година.

С появата си на грида пък Логан ще стане първият американец в спорта след осемгодишна пауза и Александър Роси, който през 2015 година кара в пет състезания за вече несъществуващия отбор на Мейнър.

BREAKING: @LoganSargeant will race for Williams in 2023! #F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/lpSw0XyKWU