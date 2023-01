Лоик Меяр триумфира в гигантския слалом в Шладминг

Лоик Меяр от Швейцария спечели гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в австрийския зимен център Шладминг. На почетната стълбичка се качи още един швейцарец – Джино Кавицел, а трети на подиума застана представителят на домакините Марко Шварц.

Меяр бе най-бърз след първия манш и малко по-бавен от Кавицел във втория, което в крайна сметка му осигури победата с 59 стотни разлика. Шварц намери място на почетната стълбичка след много силно второ каране – австриецът бе най-бърз във втория манш, донесе радост на местната публика с трета позиция.

The first World Cup victory is finally here



So well deserved @loicmeillard #fisalpine pic.twitter.com/56WUWCuIfZ