Локомотив Пд загуби от Тотнъм с 1:2 в Лига Европа

Локомотив Пловдив oстана на крачка от сензацията срещу Тотнъм в Лига Европа. Българският отбор поведе, но загуби от тима на Жозе Моуриньо с 1:2. Черно-белите завършиха мача с 9 души. Въпреки това, те се бориха храбро.

20 минути преди края Локо Пд водеше 1:0 с гол на Георги Минчев.

В 78-ата минута Хари Кейн изравни от дузпа, а Диниш Алмейда и Бирсент Карагарен бяха изгонени. Победният гол за лондончани вкара Танги Ндомбеле в 85-ата минута.

