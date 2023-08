Люис Хамилтън остава в Мерцедес за още два сезона

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън подписа нов двугодишен договор с настоящия си отбор Мерцедес и ще остане в спорта поне до края на 2025 година.

38-годишният британец се присъедини към Мерцедес преди вече едно десетилетие и постигна редица успехи с екипа, включително и шест световни титли (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020) при пилотите и осем при конструкторите (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021).

Доминацията на "сребърните стрели" помогна на Хамилтън да подобри и редица рекорди във Формула 1, сред които този за най-много победи - 103 и най-много полпозишъни - 104.

В същото време от Мерцедес обявиха още, че и през следващите два сезона съотборник на Люис ще бъде друг британец - Джордж Ръсел, който кара за екипа от 2022-а година и през миналия сезон записа своята дебютна победа в Гран при на Бразилия.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. pic.twitter.com/MSdlhUrOX7