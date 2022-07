Магнус Корт Нилсен спечели етап №10 на Тур дьо Франс с фотофиниш

Магнус Корт Нилсен от отбора на "Едюкейшън-Изипост" спечели десетия етап от Обиколката на Франция.

Дистанцията от Морзин до Межев бе с дължина 148.5 км. Датчанинът се справи с трасето за 3:18.50 часа. Той грабна победата с фотофиниш, след като на втората позиция се нареди Николас Шулц (Австралия), който финишира съ същото време. Луис Леон Санчес (Испания) е трети с изоставане от седем секунди.

A slow-motion look at that incredibly tight battle for the line between @MagnusCort and @nick_schultz5!



Admirez au ralenti le sprint au coude à coude entre @MagnusCort et @nick_schultz5 !#TDF2022 pic.twitter.com/PJ15rx560Y