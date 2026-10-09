Майката на Кристиано Роналдо: Синът ми можеше да си тръгне през предната врата, а вместо това излезе през задната

Майката на футболната звезда Кристиано Роналдо - Мария Долорес дос Сантос Авейро, реагира емоционално на скандала в португалския национален отбор, свързан със сина ѝ.

„Тъжна съм, това е нормално. Беше шок. Синът ми можеше да си тръгне през предната врата, а вместо това излезе през задната. Това няма значение, Бог ще се погрижи за нещата. Плаках малко. Понякога е добре да излееш емоциите си. Сега трябва да преодолеем това“, заяви 71-годишната Дос Сантос Авейро пред португалското списание TV 7 Dias.

Миналата седмица Роналдо напусна демонстративно тренировъчния лагер на Португалия в Дания след разногласия с националния селекционер Жорже Жезуш. Последвалите събития предизвикаха бурни дебати и дори намесиха политиката.

По-късно 41-годишният нападател на саудитския Ал-Насър изложи своята версия за случилото се в подробна декларация, като същевременно отправи остри критики към Жезуш. Остава неясно дали той отново ще играе за националния тим Португалия.

След напускането му майката на Роналдо разкри, че двамата са разговаряли по телефона.

„Той ми каза: „Мамо, не се притеснявай. Ще кажа истината, когато се съберем всички.“ А аз му отвърнах: „Добре, сине, обърни нещата в своя полза.“ И това беше всичко. Казах му да запази спокойствие, но постъпи така, както сам прецени. Ще видим. Оказах му пълна подкрепа, но нямаше полза. Но това няма значение. Той е дал толкова много на Португалия, затова винаги е там. Винаги е бил герой за Португалия“, смята тя.

Мария Долорес дос Сантос Авейро също така смята, че португалците „не оценяват Роналдо така, както трябва. Но такъв си е португалският манталитет.“

Cristiano Ronaldo’s mother has expressed her heartbreak following her son's dramatic exit from the Portugal national team camp Read more https://t.co/IwZIUg39O1 https://t.co/qsg5k2VPah — GOAL (@goal) October 9, 2026

Откакто дебютира за Португалия през 2003 година, Кристиано Роналдо е отбелязал 146 гола в 234 мача.