Макс Верстапен пред всички в първия ден от предсезонните тестове във Формула 1

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен зададе темпото в първия ден на предсезонните тестове за 2024 година, оглавявайки подреждането на пистата "Сахир" в Бахрейн с време 1:31.444 минути.

В допълнение към тази обиколка нидерландският пилот на Ред Бул бе и сред най-активните в днешния ден на трасета в Близкия изток, като завъртя цели 142 тура.

Единственият от неговите съперници, който успя да премине границата от 100 обиколки в рамките на 9-часовата сесия беше Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес, който навъртя 121 тура.

Британецът обаче остана далеч от темпото на Верстапен, като най-доброто му постижение за деня беше 1:34.109 минути.

Иначе зад трикратния световен шампион днес се нареди Ландо Норис с Макларън, чийто най-добър резултат - 1:32.484 минути - беше с над секунда по-бавен от този на нидерландеца.

Челната тройка допълни Карлос Сайн от отбора на Ферари, а в топ 5 място намериха още Даниел Рикиардо (Виза РБ) и Пиер Гасли (Алпин).

DAY ONE CLASSIFICATION



Verstappen leads the way, chased by Norris, Sainz and Ricciardo #F1Testing #F1 pic.twitter.com/CIQYiaOULM