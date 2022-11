Макс Верстапен приключи по шампионски с успех в Абу Даби

Макс Верстапен с Ред Бул спечели последния старт от този сезон във Формула 1. Вече гарантиралият си втора поредна световна титла в най-престижната автомобилна надпревара нидерландец записа 15-а победа от началото на кампанията, за да завърши по шампионски исторически за него сезон.

Верстапен тръгна от първа позиция в днешното състезание на пистата Яс Марина и доминира до края му. Втори и трети на почетната стълбичка се качиха съответно Шарл Льоклер (Ферари) и съотборникът на световния първенец Серхио Перес. Това разпределение след старта отреди и второто място в крайното класиране при пилотите за монегаска. Двамата бяха потеглили днес при равен брой точки - по 290, в битката за втората позиция, но в крайна сметка Ферари получи утешителна награда за усилията си през сезона, след като Льоклер удържа мексиканеца в заключителните обиколки и остана втори с 1.3 сек пред съперника.

Челната десетка допълниха още Карлос Сайнц (Ферари), Джордж Ръсел (Мерцедес), Ландо Норис (Макларън), Естебан Окон (Алпин), Ланс Строл (Астън Мартин), Даниел Рикардо (Макларън) и Себастиан Фетел (Астън Мартин), за когото това бе последно състезание в кариерата. Той приключва с четири поредни световни титли в периода 2010-2013.

His 15th(!) win of the year @Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5