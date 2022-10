Макс Верстапен с триумф за историята в Мексико

Двукратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен записа историческа победа, триумфирайки Гран при на Mексико Сити за 14-ия си успеха от началото на сезона.

С тази победа нидерландецът подобри и рекорда за най-много победи в един сезон в историята на спорта, пращайки в историята постижението от 13 успеха, което до днес той делеше със Себастиан Фетел и Михаил Шумахер.

Верстапен водеше от старта до финала в надпреварата на пистата "Ерманос Родригес", като остави зад себе си Люис Хамилтън и местния любимец Серхио Перес, който за огромна радост на местните фенове за втора поредна година се качи на почетната стълбичка.

Топ 10 допълниха Джордж Ръсел, Карлос Сайнц, Шарл Льоклер, Даниел Рикардо, Естебан Окон, Ландо Норис и Валтери Ботас.

Календарът във Формула 1 продължава с предпоследния 21-ви кръг за Гран при на Сан Пауло на пистата "Хосе Карлос Паче" на 13 ноември. Ден по-рано ще се проведе третата и последна спринтова надпревара за сезона.

