Пиастри ще тръгне от полпозишън в спринта на "Спа"

Лидерът в генералното класиране на Формула 1 Оскар Пиастри ще тръгне от полпозишън в спринта за Голямата награда на Белгия, 13-и кръг от световния шампионат. Австралийският пилот на Макларън затвърди доминацията си от тренировката и спечели първата си квалификация за спринтово състезание този сезон с време от 1:40.510 минута.

Оскар Пиастри беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Белгия

До него ще тръгне четирикратният шампион с Ред Бул Макс Верстапен, който бе по-бавен с почти половин секунда - 0.477 сек, а челната тройка допълва съотборникът на Пиастри Ландо Норис с изоставане от 0.618 сек. От втората редица ще потегли и Шарл Льоклер с Ферари.

В изключително вълнуващата квалификация за спринта на пистата "Спа-Франкоршан" само два отбора стигнаха до последната пресявка с двамата си пилоти - Макларън и Хаас. Предишните два рунда бяха белязани от отпадането на големи имена, като в първата жертви бяха Люис Хамилтън (Ферари), който се завъртя на предпоследния завой и остана 18-и, и Андреа Кими Антонели (Мерцедес), който не успя да направи втора скоростна обикола и завърши последен.

Here's the moment Lewis went spinning out of SQ1#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/CCoDXenZAu