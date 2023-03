Макс Верстапен ще потегли първи в Бахрейн

Макс Верстапен (Нидерландия) от тима на Ред Бул ще стартира от първа позиция в неделния първи старт за новия сезон във Формула 1 за Гран При на Бахрейн.

Двукратният световен шампион записа време от 1:29.708 минута за 21-и полпозишън в кариерата си. Зад него се нареди съотборника му Серхио Перес (Мексоко), който бе по-бавен с 0.138 секунда.

Pole Position!!



Very happy that we managed to put the best bits together for Qualifying today! Great work by everyone in the team @redbullracing & @HondaRacingGLB



Looking forward to be racing again tomorrow pic.twitter.com/EQD3j3H3wo