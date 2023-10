Макс Верстапен ще стартира от първа позиция в Гран при на Катар

Макс Верстапен ще стартира от първа позиция в неделното Гран при на Катар, 17-ти кръг от шампионата във Формула 1. Пилотът на Ред Бул спечели полпозишън за десети път през годината и общо 30-ти в своята кариера.

Нидерландецът направи най-бърза обиколка за 1:23.778 минути на пистата "Лосаил", която е дълга 5.418 километра.

Двукратният световен шампион, който още в събота може да прибави трета титла в колекцията си от трофеи, изпревари Джордж Ръсел от Мерцедес с 0.441 секунди. Люис Хамилтън стана трети, с 0.527 секунди зад лидера.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell joins Verstappen on the front row



Norris and Piastri both have final lap times deleted and start P10 and P6 respectively#F1 #QatarGP pic.twitter.com/XM4wXIP5LX