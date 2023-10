Макс Верстапен бе най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Катар

Макс Верстапен беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Катар във Формула 1. Пилотът на Ред Бул направи най-добра обиколка на пистата "Лосаил", дълга 5.418 километра, за 1:27.428 минути.

Верстапен изпревари с 0.334 секунди Карлос Сайнс от Ферари, който е на втората позиция. Трети се нареди другият състезател на "черните кончета" Шарл Льоклер. Той изостана на 0.481 секунди след лидера.

Съотборникът на Макс Ферстарен в Ред Бул - Серхио Перес, който единствен има математически шансове да измести нидерландеца от първото място в генералното класиране, остана пети на пистата в Катар, след като беше изпреварен от бившия световен шампион Фернандо Алонсо от тима на Астън Мартин.

Verstappen leads the Ferraris after our first hour of action #QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/lB9h66XOPq