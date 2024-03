Макс Верстапен спечели квалификацията и за Гран при на Австралия

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен спечели трета поредна квалификация от началото на сезона и в неделния ден ще потегли от първа позиция в предстоящото Гран при на Австралия.

Нидерландският пилот на Ред Бул, чиято задвижваща система в болида му бе сменена преди началото на сесията, даде най-добро време от 1:15.915 минути, за да стигне до полпозишън №35 в кариерата си.

До него на първа редица в неделя ще бъде Карлос Сайнц от екипа на Ферари, който се завърна на стартовата решетка през този уикенд, след като бе заменен от младия британец Оливър Беърман за състезанието в Саудитска Арабия преди две седмици, тъй като испанецът трябваше да се подложи на спешна операция.

QUALIFYING CLASSIFICATION



A superb effort from Carlos Sainz in his comeback weekend following surgery#F1 #AusGP pic.twitter.com/w0h0rfpjxR