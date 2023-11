Макс Верстапен спечели спринта на Гран при на Бразилия

Нидерландският пилот на Ред Бул Макс Верстапен спечели лесно спринта преди Гран при на Бразилия във формула 1 в събота на пистата "Интерлагос".

Верстапен, който вече си осигури третата световна титла през тази година, изпревари британеца Ландо Норис с Макларън и съотборника си в Ред Бул Серхио Перес (Мексико).

На трасето Норис, който стартира от първа позиция, не успя да устои дълго на атаките на Верстапен, който повече още след първия завой.

Перес тръгна от трето място, но в един момент се смъкна в класирането, изпреварен от британеца Люис Хамилтън с Мерцедес, но успя да си върна мястото, като записа най-доброто си класиране от Гран при на Италия през септември.

SPRINT POINTS



Every one of our points-scorers moved around during that race! A fabulous final Sprint of the season #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/h0Y7SEeEHx