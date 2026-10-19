Манчестър Сити без Антоан Семеньо в близко бъдеще

Нападателят на Манчестър Сити Антоан Семеньо ще отсъства от терените в продължение на осем седмици, след като получи контузия през уикенда, обяви мениджърът на тима Енцо Мареска, цитиран от Ройтерс. За сметка на това голмайсторът на отбора Ерлинг Холанд може да бъде в състава за мача срещу АЕК Атина от Шампионската лига във вторник. Националът на Гана Семеньо получи травмата при успеха срещу Ипсуич с 3:2 в мач от Висшата лига в събота.

"Ще отсъства осем седмици. Сега най-важно е да се възстанови. Когато се върне през декември, ще бъде като нов играч. Не става дума за мускулна контузия", каза италианският треньор.

"Холанд може да бъде на линия, ще видим как ще бъде на тренировката", добави Мареска за национала на Норвегия.

Манчестър Сити е на 17-о място в класирането на Шампионската лига с 3 точки от два мача.