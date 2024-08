Манчестър Сити преодоля първоначалния шок срещу Ипсуич след хеттрик на Холанд

Манчестър Сити продължава по план от началото на сезона във Висшата лига. Настоящите шампиони не оставиха големи надежди на Ипсуич след 4:1 в мач от втория кръг.

На "Етихад Стейдиъм" Арлинг Холанд заби хеттрик, а Кевин де Бройне добави още едно попадение за селекцията, водена от Хосеп Гуардиола, докато за "трактористите" се разписа Сами Шмодич. По този начин "гражданите" фиксираха втори пореден триумф в английския елит и същевременно направиха така, че футболистите а Киъръ МакКена да сбъркат във втори последователен кръг.

Сити се намира сред лидерите във временното класиране с 6 точки, а отборът от Ипсуич е на обратния полюс и без точка. На 31 август тимът от Манчестър ще има визита на Уест Хем, докато "трактористите" ще домакинстват на Фулъм.

