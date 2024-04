Манчестър Юнайтед и Ливърпул не успяха да се надхитрят на "Олд Трафорд"

Манчестър Юнайтед и Ливърпул завършиха 2:2 на "Олд Трафирд" в дербито от 32-я кръг във Висшата лига. "Мърсисайдци" се надяваха на победа срещу един от големите си съперници в тяхната борба за първото място във Висшата лига. Вместо това отборът на Юрген Клоп е с равен брой точки с Арсенал - 71, но по-лоша голова разлика.

Луис Диаз откри резултата в 23-та минута, след като Дарвин Нунез засече центриране от ъглов удар, което намери непокрития колумбиец.

Пет минути след подновяването на двубоя, младокът Джарел Куанса сбърка подаването си, което попадна в Бруно Фернандес, който без да се замисли отправи удар към вратата на излезлия Келехър и изравни резултата.

WHAT! A! GOAL! @B_Fernandes8 picks up on a misplaced pass and fires us level with an unbelievable effort from just in front of the halfway line #MUFC || #MUNLIV pic.twitter.com/7j5kTNmDjE

В 67-та минута юношата на Манчестър Юнайтед Коби Мейноо изведе "червените дяволи" напред в резултата с фалцов удар. 18-годишният дефанзивен полузащитник се превърна в най-младия голмайстор за домакините в историята на този двубой във Висшата лига.

Юнайтед изглеждаше на правилния път към победата, но в 84-та минута Аарън Уан-Бисака фаулира Харви Елиът в наказателното поле и съдията на двубоя Антъни Тейлър посочи бялата точка. Мохамед Салах се нагърби с изпълнението и оформи крайния резултат - 2:2.

We're back on level terms once again! ️



Mohamed Salah's penalty is his sixth goal at Old Trafford, the most of any visiting player in the Premier League history #MUNLIV pic.twitter.com/cXgxYiYWAA