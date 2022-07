Манчестър Юнайтед победи познат съперник в Мелбърн

Манчестър Юнайтед победи Крисъл Палас с 3:1 в контрола, играна на стадион "Мелбърн Крикет Граунд" в Австралия. Антони Марсиал, Маркъс Рашфорд и Джейдън Санчо се разписаха за победителите, преди Джоел Уорд да оформи крайния резултат.

Антони Марсиал откри резултата в 17-ата минута, след като овладя на гърди центриране на Диого Далот в наказателното поле и стреля с десния си крак.

Минути след началото на второто полувреме Маркъс Рашфорд покачи преднината на тима си на 2:0, след като завърши многоходова акция, започнала от изпълнение на аут от Давид Де Хеа.

Антони Марсиал изведе Джейдън Санчо сам срещу вратаря и англичанинът направи резултата 3:0 с удар с десния си крак.

Another lightning counterattack made it 3-0 in Melbourne ️



@Sanchooo10#MUFC || #MUTOUR22