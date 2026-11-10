Марица Пловдив приключи участието си в Шампионската лига по волейбол

Марица Пловдив отпадна от Шампионската лига по волейбол за жени. В мач-реванш от третия квалификационен кръг на турнира българският шампион загуби като гост с 0:3 (22:25, 17:25, 23:25) срещу Туран Товуз, игран пред над две хиляди зрители.

Първата среща между двата отбора през миналата седмица също завърши с успех в три части в полза на отбора от Азербайджан.

В първия гейм Марица успя да заличи пасив от 7 точки при 16:16, но след това допусна още едно решително изоставане и загуби с 22:25.

В третата част пловдивчанки имаха превъзходство в резултата при 6:1 и 12:9, но домакините се върнаха в играта при 13:13. Последваха нови равностойни разигравания, българките успяха да достигнат до 23:23, но след това Туран Товуз спечели с 25:23 след 87 минути на полето.

Най-резултатна за Марица Пловдив стана Александра Китипова с 12 точки, а нейната съотборничка Ана Пейчич добави още 9.

За домакините с 13 пункта се отличи Йелизавета Рубан.

Българският шампион за първи път от девет години няма да участва в груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир.

Марица ще се изправи срещу хърватския ЖОК Рибола Кащела в турнира за купата на ЦЕВ.