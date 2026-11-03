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Марица загуби първия двубой срещу Туран в квалификациите на Шампионската лига

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Реваншът е след седмица в Азербайджан.

ЖВК Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) отстъпи на азербайджанския шампион Туран (Товуз) с 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Маричанки дадоха всичко от себе си, но състезателките на азерите показаха отлична игра в защита и на блокада, пречупвайки възпитаничките на Кристиян Илиев. Реваншът е след седмица в Азербайджан.

В началото на двубоя състезателките на Туран успяха да вземат предимство при 6:3 точки, след което обаче българският шампион обърна при 8:7. Първото прекъсване в мача бе поискано от българския тим, като резултатът при него бе 14:11 за гостите. Туран успя да запази преднината си при 19:16, но пловдивчанки не се отказаха и стигнаха до една точка разлика – 19:20. До края на гейма представителките на азербайджанския тим успяха да покажат хладнокръвие и затвориха частта с 25:22.

Втората част е по подобие на първата, като Туран дръпна с 10:7, но след това маричанки вдигнаха нивото си и успяха да обърнат при 11:10,когато дойде и първото прекъсване, поискано от гостите.

Пловдивчанки успяха да поведат с 13:11, но след това гостите отново успяха да вдигнат своето равнище и да обърнат при 15:13. Туран успя да вземе аванс до 16:13, след което резултатът отново бе изравнен при 18:18. В крайна сметка шампионът на Азербайджан показа по-здрави нерви до края на частта и затвори гейма отново с 25:22.

Третият гейм пловдивчанки започнаха с лека преднина при 4:2, но първото прекъсване бе поискано от Кристиян Илиев, а резултатът бе обърнат до 5:8. Второто прекъсване бе поискано от гостите, а Марица успя да изравни резултата при 9:9. Туран успя да дръпне след средата на гейма, а следващото прекъсване дойде при резултат 13:17 в полза на гостите. До края на гейма "жълто-сините" не успяха да променят събитията на паркета и Туран затвори частта с 25:20, а с него и мача.

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#ВК Туран (Товуз) #ЖВК Марица Пловдив

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