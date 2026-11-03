Кристиян Илиев: Имаме голям шанс при гостуването

Треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Кристиян Илиев призна, че противникът е показал висока ефективност при играта през центъра в двубоя срещу азербайджанския Туран Товуз.

"Противникът игра наистина много ефективно през центровете. Ние не успяхме да дадем отговор на това. От друга страна обаче, ние успяхме да бием много хубав сервис и крайните ни нападатели бяха доста ефективни. Видяхме, че сме доста близко до много добър съперник и имаме голям шанс при гостуването", заяви след срещата Илиев.

"Естествено, че опитът има влияние в такива мачове, особено след двадесетата точка, когато се решава спечелването на геймовете. Ние точно там не успяхме да вземем максимално прецизни решения, а те ги взеха и това се видя. Ще отидем пределно мотивирани да играем в реванша. Ще дадем всичко от себе си да ги победим и да продължим напред", допълни той.

Реваншът между Туран и Марица и след седмица в Азербайджан.