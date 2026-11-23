Волейболният национален отбор на България за юноши до 16 години ще участва на първия зонален турнир от евроквалификациите, който ще се проведе между 13 и 17 януари 2027 година в турската столица Анкара, съобщиха от федерацията.

Българските таланти ще играят срещу Русия, а останалите съперници от Група "В" са Румъния и Беларус. В група "А" са позиционирани домакините от Турция, Гърция и Сърбия.



Вторият зонален турнир е в периода 22-25 април, но домакинът още не е определен. Европейското първенство ще се проведе между 3 и 12 септември в Албания и Косово. Треньорът на българският отбор е Николай Хаджииванов.