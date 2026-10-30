БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: България е извадена от...
Чете се за: 03:55 мин.
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено...
Чете се за: 02:30 мин.
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 08:22 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Волейболната федерация утвърди международния календар за националните отбори при подрастващите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Заедно с предстоящите състезания бяха потвърдени и селекционерите на представителните ни тимове, които запазват досегашния си състав.

столична община въвежда организация движението допълнителен транспорт европейското първенство волейбол
Слушай новината

Българската федерация по волейбол утвърди международния календар на националните отбори при подрастващите за 2027 година в мъжкото и женското направление. Заедно с предстоящите състезания бяха потвърдени и селекционерите на представителните ни тимове, които запазват досегашния си състав.

Венцислав Симеонов ще поеме и националния отбор за мъже до 22 години, който ще бъде изграден на основата на състава на U20, с преобладаващо участие на състезатели, родени през 2008 г. и по-малки. По този начин се цели да бъде осигурена приемственост между двете възрастови формации и последователност в работата с младите състезатели при преминаването им в следващата възрастова група.

Българската федерация по волейбол изразява признателност към националните селекционери за готовността, отговорността и амбицията да продължат да бъдат начело на представителните ни отбори при подрастващите.

Мъжко направление:
U22: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 8-11 юли 2027 година. Селекционер: Венцислав Симеонов.

U20: Европейско първенство в Хърватия и Черна гора - 21-30 юли 2027 година Селекционер: Венцислав Симеонов.

U19: Световно първенство в Пуне, Индия - 16-26 август 2027 година. Бронзовите медалисти от Европейското първенство за мъже до 18 години продължават подготовката си под ръководството на същия селекционер - Мирослав Живков.

U18: Европейски олимпийски фестивал в Италия - 24 юли - 1 август 2027 г. Селекционер: Иван Станев.

U16: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 13-17 януари 2027 година в Анкара, Турция. Втори кръг - 22-25 април 2027 г. При класиране финалният турнир ще се проведе от 3 до 12 септември 2027 г. в Албания и Косово. Селекционер: Николай Хаджииванов.

Женско направление:
U20: Втори кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 21-24 януари 2027 г. в Италия и Малта. Селекционер: Денислав Димитров.

U19: Световните шампионки от 2025 г. ще защитават титлата си на Световното първенство в Астана, Казахстан, което ще се проведе от 5 до 15 август 2027 г. Селекционер: Атанас Петров.

U18: Европейски олимпийски фестивал в Италия - 24 юли - 1 август 2027 г. Селекционер: Антон Василиев.

U16: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 13Ц17 януари 2027 година в Черна гора. Втори кръг - 22-25 април 2027 г. Финалният турнир ще се проведе от 6 до 15 август 2027 г. в Словакия и Унгария. Селекционер: Евелина Цветанова.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Българска федерация по волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
2
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
4
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБНОВЕНО)
6
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Волейбол

Кубински национал подсили волейболния Дунав
Кубински национал подсили волейболния Дунав
София и Бургас ще бъдат домакини на турнири от Лигата на нациите през 2028 и 2027 година София и Бургас ще бъдат домакини на турнири от Лигата на нациите през 2028 и 2027 година
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ 3 ще излъчи дербито в НВЛ за жени ЦСКА - Левски БНТ 3 ще излъчи дербито в НВЛ за жени ЦСКА - Левски
Чете се за: 00:32 мин.
Марица с втора победа над шампиона на Черна гора и е в третия кръг на Шампионската лига Марица с втора победа над шампиона на Черна гора и е в третия кръг на Шампионската лига
Чете се за: 03:22 мин.
ЦПВК измъкна драматична победа срещу Дея спорт след петгеймова битка в Бургас ЦПВК измъкна драматична победа срещу Дея спорт след петгеймова битка в Бургас
Чете се за: 04:02 мин.
Комплексът "СамЕлион" става център за високи постижения на волейбола Комплексът "СамЕлион" става център за високи постижения на волейбола
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари
Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Евакуация от окупирания от Русия украински град Олешки –...
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ