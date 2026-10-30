Волейболната федерация утвърди международния календар за националните отбори при подрастващите

Българската федерация по волейбол утвърди международния календар на националните отбори при подрастващите за 2027 година в мъжкото и женското направление. Заедно с предстоящите състезания бяха потвърдени и селекционерите на представителните ни тимове, които запазват досегашния си състав.

Венцислав Симеонов ще поеме и националния отбор за мъже до 22 години, който ще бъде изграден на основата на състава на U20, с преобладаващо участие на състезатели, родени през 2008 г. и по-малки. По този начин се цели да бъде осигурена приемственост между двете възрастови формации и последователност в работата с младите състезатели при преминаването им в следващата възрастова група.

Българската федерация по волейбол изразява признателност към националните селекционери за готовността, отговорността и амбицията да продължат да бъдат начело на представителните ни отбори при подрастващите.

Мъжко направление:

U22: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 8-11 юли 2027 година. Селекционер: Венцислав Симеонов.

U20: Европейско първенство в Хърватия и Черна гора - 21-30 юли 2027 година Селекционер: Венцислав Симеонов.

U19: Световно първенство в Пуне, Индия - 16-26 август 2027 година. Бронзовите медалисти от Европейското първенство за мъже до 18 години продължават подготовката си под ръководството на същия селекционер - Мирослав Живков.

U18: Европейски олимпийски фестивал в Италия - 24 юли - 1 август 2027 г. Селекционер: Иван Станев.

U16: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 13-17 януари 2027 година в Анкара, Турция. Втори кръг - 22-25 април 2027 г. При класиране финалният турнир ще се проведе от 3 до 12 септември 2027 г. в Албания и Косово. Селекционер: Николай Хаджииванов.

Женско направление:

U20: Втори кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 21-24 януари 2027 г. в Италия и Малта. Селекционер: Денислав Димитров.

U19: Световните шампионки от 2025 г. ще защитават титлата си на Световното първенство в Астана, Казахстан, което ще се проведе от 5 до 15 август 2027 г. Селекционер: Атанас Петров.

U18: Европейски олимпийски фестивал в Италия - 24 юли - 1 август 2027 г. Селекционер: Антон Василиев.

U16: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство - 13Ц17 януари 2027 година в Черна гора. Втори кръг - 22-25 април 2027 г. Финалният турнир ще се проведе от 6 до 15 август 2027 г. в Словакия и Унгария. Селекционер: Евелина Цветанова.