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Дан Люис няма да води повече мъжкия волейболен тим на Канада

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgvolleyball.com
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Спорт
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Очаква се в следващите месеци да бъде обявен новият селекционер на "кленовите листа".  

Дан Люис няма да води повече мъжкия волейболен тим на Канада
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Мъжкият национален отбор на Канада ще започне сезон 2027 с нов треньор. От местната федерация потвърдиха напускането на старши треньора Дан Люис, който напуска поста след два сезона.

Решението за раздялата идва след неуспешния опит за класиране на Олимпийските игри и изпадането му от Волейболната лига на нациите (VNL).

Спортният директор на Волейбол Канада Кери Макдоналд заяви, че Люис е дал много на федерацията и на отбора през годините, като изрази голяма признателност за неговата работа и отдаденост.

"Дан е дал много на канадския волейбол през годините сме благодарни за приноса му," каза Макдоналд.

Очаква се в следващите месеци да бъде обявен новият селекционер на "кленовите листа".

#Дан Люис

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