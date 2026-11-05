Дан Люис няма да води повече мъжкия волейболен тим на Канада

Мъжкият национален отбор на Канада ще започне сезон 2027 с нов треньор. От местната федерация потвърдиха напускането на старши треньора Дан Люис, който напуска поста след два сезона.

Решението за раздялата идва след неуспешния опит за класиране на Олимпийските игри и изпадането му от Волейболната лига на нациите (VNL).

Спортният директор на Волейбол Канада Кери Макдоналд заяви, че Люис е дал много на федерацията и на отбора през годините, като изрази голяма признателност за неговата работа и отдаденост.

"Дан е дал много на канадския волейбол през годините сме благодарни за приноса му," каза Макдоналд.

Очаква се в следващите месеци да бъде обявен новият селекционер на "кленовите листа".