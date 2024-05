Марко Ройс, Матс Хумелс и пътят от Лондон... до Лондон

Марко Ройс и Матс Хумелс са единствените двама души в настоящия състав на Борусия Дортмунд, които бяха част от вестфалци и при последния им поход до финала в Шампионската лига през сезон 2012/13, а сега 11 години по-късно двамата отново ще имат възможност да спорят за трофея най-престижния европейски клубен турнир.

По ирония на съдбата последният мач от надпреварата отново ще бъде на митичния "Уембли" в Лондон, като Ройс и Хумелс ще имат възможност да вземат реванш за поражението от Байерн Мюнхен преди малко повече от едно десетилетие.

И ако вярвате в съвпаденията... съперник на Дортмунд през тази година могат да бъдат именно "баварците" стига първо да се справят с Реал Мадрид тази вечер на "Сантяго Бернабеу".

Marco Reus and Mats Hummels are the only two players remaining from Borussia Dortmund's 2013 side that reached the Champions League final.



Over ten years later, they're set to feature in another Champions League final for Dortmund pic.twitter.com/rWsw5QhAM9