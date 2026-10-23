Марко Розе: Можем да се противопоставим на всеки, но трябва да останем скромни

Старши треньорът на Борнемут Марко Розе не скри задоволството си след впечатляващата победа с 3:0 над Милан в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Английският тим продължи перфектното си представяне в дебютното си европейско участие, записвайки трети пореден успех в турнира.

Борнемут поведе след две дузпи през първото полувреме, реализирани от Джъстин Клуйверт и Маркъс Тавърниър, а червеният картон на вратаря на гостите Майк Менян допълнително улесни задачата на домакините. В заключителните минути Амин Адли оформи крайното 3:0 с прекрасно изпълнение на пряк свободен удар.

"Това е голяма вечер за нас. Щастлив съм за клуба и най-вече за нашите привърженици. Изключително горд съм с момчетата. Начинът, по който изиграха мача от първата до последната минута, беше великолепен. Направихме наистина много силен двубой“, заяви Розе.

Германският специалист подчерта, че неговият отбор е демонстрирал превъзходство още преди Милан да остане с човек по-малко.

"Дори когато бяхме 11 срещу 11, започнахме добре. Пресирахме съперника, отнемахме топката, създавахме положения и спечелихме дузпа. След това, разбира се, червеният картон промени ситуацията на терена“, обясни наставникът.

Розе призна, че численото превъзходство невинаги гарантира лесна победа, но остана доволен от начина, по който футболистите му са контролирали срещата.

"Понякога дори в такива ситуации можеш да изпаднеш в затруднение. В неделя срещу Съндърланд също се справихме добре с човек повече, притиснахме съперника и не му позволихме да създаде нищо. Това е много положително“, допълни той.

Победата срещу седемкратния европейски шампион придобива още по-голяма стойност на фона на историята на Борнемут. Само няколко години след последния триумф на Милан в Шампионската лига през 2007 година английският клуб се озова в четвъртото ниво на местния футбол, а сега побеждава един от най-титулуваните отбори на континента.

Въпреки еуфорията Розе призова футболистите и привържениците да запазят реалистичния си поглед върху сезона.

"Както казах и вчера, мисля, че на нашия клуб му подхожда да остане скромен. Знаем, че сме добри, когато разполагаме с целия си състав. Знаем, че можем да се противопоставим на всеки“, категоричен бе германецът.

Той обаче предупреди, че натовареният календар ще постави сериозни предизвикателства пред отбора през следващите месеци.

"Сезонът е дълъг. Имаме толкова много мачове - неделя, сряда, неделя. Това е изключително натоварващо. Попитайте ме отново през април“, добави с усмивка Розе.

С успеха над Милан Борнемут събра девет точки от три мача в Лига Европа и затвърди отличното си начало на европейската сцена.