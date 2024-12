Мартин Улдал спечели първа победа в кариерата си от Световната купа по биатлон в Анси

Мартин Улдал стреля без грешка и изненада фаворитите за първата победа в кариерата си от Световната купа по биатлон в едва петото си състезание.

A new name joins the winners' circle! Gratulerer, Martin!



We're in for one heck of a Pursuit



Martin Uldal

Johannes Thingnes Boe

Sebastian Samuelsson



Manzoni/IBU #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/jkQsW0Lf1m