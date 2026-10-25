Мащабна инвестиция в строителството е една от водещите версии за убийството на Слави Бинев

Имотен спор е сред водещите версии за мотивите, а Еюп Темиз беше обвинен в умишленото убийство на Слави Бинев. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане. Бизнесменът беше застрелян в дома си вчера сутринта. Другите двама задържани са основни свидетели и са разпитани пред съдия.

Разпити на свидетели, записи от охранителни камери, барутни натривки и балистично изследване на оръжие са част от доказателствата, които сочат, че физическият извършител на убийството на Слави Бинев е турският гражданин Еюп Темиз.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Събрани са достатъчно доказателства, че е умъртвил умишлено пострадалия Бинев с един изстрел в областта на лицето, което деяние се е случило във вчерашния ден около 10 часа.“

Другите двама задържани – турският гражданин Юсуф Тюгул и българският гражданин Ибрям Юнуз – са дали подробни показания за всичко, което се е случило от момента на влизането в дома на Слави Бинев до задържането на тримата.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „В голяма степен фактическата обстановка се изгражда и въз основа на техните показания.“

Еюп Темиз се е опитал да изхвърли оръжието, с което е извършил убийството, минути преди да бъде задържан.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Пистолетът е открит и е приобщен към делото.“ БНТ: Оръжието законно притежавано ли е от него? В България ли е било регистрирано, или в Република Турция? Николай Николаев, прокурор в СГП: „Данните по делото сочат, че оръжието е законно притежавано.“

БНТ: А в коя държава е било регистрирано – в България или в Турция?

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Към настоящия момент и това няма да коментираме.“

Еюп Темиз и Слави Бинев са се познавали повече от 30 години покрай таекуондото. Имали са както приятелски, така и бизнес отношения.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Със сигурност можем да кажем, че лицата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения.“ БНТ: Съпругата на обвиняемия имала ли е участие в обща фирма със Слави Бинев? Николай Николаев, прокурор в СГП: „Налице са данни в насоката, в която вие говорите, но не бихме могли да стигнем до този извод, доколкото това може би ще затрудни разследването към настоящия момент.“

Съпругата на Еюп Темиз е била съдружничка на Слави Бинев в една от фирмите му. Ния Стоянова Темиз е архитект и строителен предприемач. Една от водещите работни версии за мотивите за убийството е разрешаването на имотен спор, свързан с мащабна инвестиция в строителството.