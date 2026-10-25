БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и...
Чете се за: 00:45 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова...
Чете се за: 00:45 мин.
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

УБИЙСТВОТО НА СЛАВИ БИНЕВ

Мащабна инвестиция в строителството е една от водещите версии за убийството на Слави Бинев

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Запази

Еюп Темиз е обвинен за смъртта на бизнесмена

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Имотен спор е сред водещите версии за мотивите, а Еюп Темиз беше обвинен в умишленото убийство на Слави Бинев. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане. Бизнесменът беше застрелян в дома си вчера сутринта. Другите двама задържани са основни свидетели и са разпитани пред съдия.

Разпити на свидетели, записи от охранителни камери, барутни натривки и балистично изследване на оръжие са част от доказателствата, които сочат, че физическият извършител на убийството на Слави Бинев е турският гражданин Еюп Темиз.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Събрани са достатъчно доказателства, че е умъртвил умишлено пострадалия Бинев с един изстрел в областта на лицето, което деяние се е случило във вчерашния ден около 10 часа.“

Другите двама задържани – турският гражданин Юсуф Тюгул и българският гражданин Ибрям Юнуз – са дали подробни показания за всичко, което се е случило от момента на влизането в дома на Слави Бинев до задържането на тримата.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „В голяма степен фактическата обстановка се изгражда и въз основа на техните показания.“

Еюп Темиз се е опитал да изхвърли оръжието, с което е извършил убийството, минути преди да бъде задържан.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Пистолетът е открит и е приобщен към делото.“

БНТ: Оръжието законно притежавано ли е от него? В България ли е било регистрирано, или в Република Турция?

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Данните по делото сочат, че оръжието е законно притежавано.“

БНТ: А в коя държава е било регистрирано – в България или в Турция?

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Към настоящия момент и това няма да коментираме.“

Еюп Темиз и Слави Бинев са се познавали повече от 30 години покрай таекуондото. Имали са както приятелски, така и бизнес отношения.

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Със сигурност можем да кажем, че лицата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения.“

БНТ: Съпругата на обвиняемия имала ли е участие в обща фирма със Слави Бинев?

Николай Николаев, прокурор в СГП: „Налице са данни в насоката, в която вие говорите, но не бихме могли да стигнем до този извод, доколкото това може би ще затрудни разследването към настоящия момент.“

Съпругата на Еюп Темиз е била съдружничка на Слави Бинев в една от фирмите му. Ния Стоянова Темиз е архитект и строителен предприемач. Една от водещите работни версии за мотивите за убийството е разрешаването на имотен спор, свързан с мащабна инвестиция в строителството.

#задържани за убийството на Слави Бинев #убийството на Слави Бинев

Водещи новини

Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ)
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев,...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч" ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
Балкани
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Мащабна инвестиция в строителството е една от водещите версии за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ