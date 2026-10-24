Мъж и жена пострадаха при сбиване в Петрич, има задържан

Мъж и жена са пострадали при физическа саморазправа между голям брой хора в района на улица „Здравец" в Петрич снощи. Сигналът за инцидента е получен около 21.14 часа, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Пристигналите на място полицейски служители са овладели ситуацията. По първоначална информация мъжът е с порезна рана на главата, а жената е с нараняване на крака, причинено от тежък предмет.

Към момента е задържано едно лице. Работата по установяване на всички участници в инцидента и изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се продължава, посочиха от полицията.

На 23 октомври мъж пострада след сбиване отново в района на улица „Здравец" в Петрич. Сбиването е станало между две фамилии, които имат стара вражда.