Медведев, Хачанов и Фриц продължават към третия кръг в Монте Карло

Руснаците Даниил Медведев и Карен Хачанов, както и американецът Тейлър Фриц се класираха за третия кръг на турнира на клей от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло.

В първия си двубой на клей за годината поставеният под №3 в схемата Медведев преодоля италианеца Лоренцо Сонего с 6:3, 6:2 за точно час и половина игра.

Бившият водач в световната ранглиста стигна до успеха по-лесно от очакваното, тъй като имаше предимство във всички първостепенни статистически показатели. Той спечели 90 процента от точките при вкаран първи сервис и направи 18 печеливши удара срещу 13 за Сонего. Медведев реализира и три пробива, като първият от тях му позволи да се откъсне напред в резултата с 3:0 гейма в първия сет, а във втория сет да поведе с 5:1.

В третия кръг на турнира Медведев ще играе с германеца Александър Зверев.

Напред се класира и Хачанов, който победи със 7:6(2), 6:2 Иля Ивашка от Беларус. В първия сет играта бе напълно равностойна, но в тайбрека Хачанов спечели първите шест разигравания и го взе със 7:2 точки.

Във втория сет руснакът спаси три възможности за пробив, за да изравни геймовете за 2:2, което психически пречупи Ивашка и до края на мача белорусинът не успя да вземе нито един гейм повече. За място на четвъртфиналите поставеният под №9 в схемата Хачанов ще играе със сънародника си Андрей Рубльов.

Сходен сценарий имаше и мачът между Фриц и швейцареца Стан Вавринка, който завърши 7:6(10), 6:2.

В първия сет осмият в схемата Фриц и шампионът в Монте Карло за 2014 година Вавринка се движеха рамо до рамо, заради което се стигна и до тайбрек, който завърши 12:10 точки в полза на американеца. Фриц затвори първата част от третия си сетбол, а неговият съперник Вавринка пропусна пет възможности да поведе, като последната от тях бе и на негов сервис.

Във втория сет нивото на представяне на 38-годишния Вавринка спадна и той не успя да се противопостави на първата ракета на САЩ.

Следващият съперник на Фриц ще бъде чехът Иржи Лехечка, който по-рано елиминира в два сета българина Григор Димитров.

След силно представяне на клей през миналата година, когато спечели турнира в Мюнхен – негова първа титла в АТР-тура, датчанинът Холгер Руне ще се опита да пренесе тези емоции и през 2023 година. Той се справи с Доминик Тийм (Австрия) с 6:2, 6:4.

Това е трето негово участие на този турнир и той за първи път стига до трети кръг. Във всяко от предишните си две участия той беше победен от Каспер Рууд – в първия кръг на 2021 година и във втория миналата.

Тийм направи няколко много добри мача този сезон, в това число и при победата над Ришар Гаске в първия кръг тук и стартира добре и сега. Но Руне беше прекалено силен за него. С два пробива за 3:2 и 5:2 младият скандинавец буквално подпечата първия сет. Във втория двамата се държаха сервис за сервис до 3:3. Когато дълъг седми гейм, преминал през пет спасени брейк-пойнта, в крайна сметка отиде на сметката на датчанина. Тийм се опита да се съпротивлява и в последния 10-и гейм. Той имаше две точки за пробив, след това спаси три мач-пойнта, но трябваше да се предаде пред агресивната игра на Руне.

Следващият съперник на 19-годишния Руне ще бъде Матео Беретини (Италия), който отстрани в три сета №33 в ранглистата на АТР Франсиско Черундоло (Аржентина). Беретини спечели 5:7, 7:6 (1), 6:4 за 2 часа и 43 минути игра.

Беретини водеше с 5:0 в първия сет след два поредни пробива, нещо невероятно за мач на такова ниво. В крайна сметка невярващ той започна втората част след 5:7. Във втория сет римлянинът се концентрира много повече и до 6:6 и двамата не бъркаха нито веднъж. Дори при 6:5 Беретини имаше 4 налични сет-пойнта, но не успя да ги реализира. На тайбрека италианецът не допусна грешни стъпки, за разлика от опонента си и изравни сетовете.

Въпреки проблем с ребрата , който го принуди да потърси лечение от физиотерапевт, Беретини продължи да удря с ентусиазъм и в третия сет. Този път Черундоло беше този, който усети проблем и поиска почивка за лекар, която след това му коства мача.

#RolexMonteCarloMasters Last 16



(1) Djokovic v Musetti (16)

(10) Hurkacz v Sinner (7)

(3) Medvedev v Zverev (13)

Berrettini v Rune (6)



(5) Rublev v Khachanov (9)

(Q) Struff v Ruud (4)

(8) Fritz v Lehecka

Jarry v Tsitsipas (2)



