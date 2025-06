Пътнически самолет за Лондон се разби в жилищен квартал в Индия (СНИМКИ и ВИДЕО)

Пътнически самолет е катастрофирал в жилищен квартал край летището в индийския град Ахмедабад. Полетът на Индийските авиолинии е бил към лондонското летище Гетуик. Инцидентът е станал малко след излитането на самолета.

Според Ройтерс на борда му е имало 242 души.

Вижте кадри от момента на удара.

#BREAKING | Air India Ahmedabad-London flight crashes near airport in Gujarat's Meghani area



More details awaited https://t.co/h1DrVJXaWq pic.twitter.com/MiuFVuB4AC