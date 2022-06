Медведев пребори Манарино за място на финала в Хертогенбос

Данийл Медведев победи Адриан Манарино със 7:5, 7:5 в полуфинален мач от тенис турнира в Хертогенбос, Нидерландия.

Двамата тенисисти си размениха по един пробив на старта на първия сет. Руснакът успя да осъществи нов пробив, за да поведе с 3:2, но 33-годишният състезател се върна в срещата и изравни за 4:4. При последната си възможност поставеният под №2 в световната ранглиста проби опонента си на нула и затвърди пробива си, за да поведе в сетовете.

Също както и през първата част, 26-годишният играч реализира пореден пробив отново за 3:2. Французинът обаче възобнови равенството в геймовете при 5:5. Медведев отново взе последния сервис гейм на противника си, преди да сложи точка на спора с първия си мачбол след 1 час и 57 минути игра.

FINAL BOUND @DaniilMedwed defeats Mannarino 7-5 7-5 to book his spot in the #LibemaOpen final!@LibemaOpen pic.twitter.com/L7phpFefV3