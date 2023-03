Меси с гол №800 за Аржентина

Световният шампион Аржентина победи с 2:0 Панама в приятелски мач, който се игра на стадион „Монументал” в Буенос Айрес. Това бе първият мач на „гаучосите” след световната титла и доведе феновете до истинска истерия.

Близо 85 000 екзалтирани привърженици посрещнаха Лео Меси и компания, създавайки незабравима атмосфера. Част от аржентинските национали начело със селекционера на тима Лионел Скалони не сдържаха сълзите си.

Emiliano Martínez couldn't hold back the tears during the national anthem for Argentina.



Football is more than just a game