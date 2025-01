Милан привлече Кайл Уокър

Бившият английски национал Кайл Уокър вече е футболист на Милан, твърдят медиите в Италия. По-рано днес крайният бранител премина успешно медицинските тестове в местна клиника, след което е подписал договор за 18 месеца до лятото на 2026 г.

34-годишният защитник идва от Манчестър Сити, където игра от 2017 г. насам. С екипа на „гражданите“ Уокър записа повече от 200 мача във Висшата лига.

В първите шест месеца в Милан той ще играе под наем, след което през лятото „росонерите“ ще заплатят 5 милиона паунда за правата на англичанина.

Очаква се Уокър да замести в стартовия състав Емерсон Роял, който дойде на „Сан Сиро“ през лятото от Тотнъм срещу близо 20 милиона евро. Бразилецът обаче тотално разочарова и беше сигурен напускащ, но в сряда срещу Жирона (1:0) получи тежка контузия в глезена и ще отсъства поне 2 месеца, което на практика го прави непродаваем поне до лятото.



Очаква се в Милан Уокър да носи фланелката с №32.





Kyle Walker will wear the no. 32 shirt



[@AntoVitiello] pic.twitter.com/P7ZNp9TCJT