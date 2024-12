Милър-Макинтайър и Цървена звезда спечелиха дербито на Белград в Адриатическата лига

Цървена звезда и Коди Милър-Макинтайър извоюваха ценна победа в дербито на Белград срещу Партизан с 89:84 в Адриатическата лига. Така селекцията на Янис Сфейропулос се изкачи на върха в балканското първенство с 11 победи от 13 мача, колкото има и големият съперник, както и черногорския Будучност.

Българският национал отново успя да съчетае плеймейкърските и реализаторските си способности и завърши с 8 точки, 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 27 минути на паркета.

Най-резултатен за "Звездашите" бе Джоел Боломбой с 14 точки, Никола Калинич добави 13 точки, 4 овладени под двата ринга топки и 4 завършващи подавания, а Неманя Недович реализира 12 точки със 75% успеваемост зад дъгата.

