Милър-Макинтайър на ниво, Цървена звезда продължава напред в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър се отличи с ново силно представяне, а Цървена звезда намери място в плей-ин турнира на Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Анадолу Ефес с 96:97 след продължение в мач от 33-ти кръг. Все пак "звездашите" продължават напред в следващата фаза на най-комерсиалната клубна надпревара, тъй като Виртус Болоня срази Армани Олимпия Милано, който окончателно отпадна от сметките за плейофите.

Милър-Макинтайър попадна в стартовата петица и отново бе постоянен. Българският национал можеше да се превърне в герой за сръбския тим, но пропусна да вкара победен кош в последните секунди на допълнителното време на двубоя. Гардът завърши с 15 точки, 3 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка за 33 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/5 от средна дистанция и 3/8 зад арката.

Момчетата на Янис Сфейропулос изгубиха натрупаната инерция в хода на срещата, допускайки трето поредно поражение в турнира на богатите. От своя страна баскетболистите на Лука Банки потрепериха в края, но постигнаха седми пореден успех.

Към момента тимът от Белград заема деветата позиция с 18 победи и 15 загуби, докато "сините" гледат доста по-смело към плейофите, намирайки се на петата позиция с 19 успеха и 14 поражения.

