Милър-Макинтайър помогна за обрат на Цървена звезда на старта на Евролигата

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда тръгнаха драматично, но победоносно през новия сезон в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници оцеляха срещу Париж с 80:77(17:18, 18:25, 23:15, 22:19) в мач от първия кръг насред "Адидас Арена". Противно на очакванията, които по-скоро сочеха за убедителна победа на гостите, момчетата на Янис Сферйопулос трябваше да треперят до последно срещу дебютанта в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

. @kkcrvenazvezda pull of a HUGE comeback win in Paris to start the season 1-0! #EveryGameMatters pic.twitter.com/RekFEDmZWg

Интрига не липсваше още от самото начало. Айзея Кейнън и Жоел Боломбой бяха сред най-дейните за гостите, а от другата страна Маодо Ло и Кевариъс Хейс имаха с какво да отговорят. Това обаче не спря домакините да си издействат точка актив след 10 минути.

Ти Джей Шортс и Неманя Недович поеха щафетата за своите отбори при откриването на втората част, като статуквото се запази. Впоследствие Париж получи подкрепа от Колин МакКълъм, Хейс и Ло, а това несъмнено позволи на французите да влязат в релси и да се приберат на голямата почивка при 43:35 в своя полза.

Дебютантът в турнира на богатите продължи в същия дух и при подновяването на играта, когато авансът им прехвърли двуцифрените изражения. Сърбите най-сетне загатнаха за своите възможности чрез Майк Даум, Никола Калинич и Недович, за да фиксират равенството на таблото в края на финалния период.

Най-интересното предстоеше във финалната десетка, тъй като рецитал на Недович осигури първо по-трайно лидерство на „звездашите“. Микаел Ютенен, Надир Хифи и Ло върнаха отбора от френската столица в играта, но опитът на Калинич влезе в действие и тимът от Белград все още държеше съдбата си в свои ръце. Последва размяна на наказателни удари, от която в крайна сметка участникът в Адриатическата лига излезе печеливш.

Nikola Kalinić with the QUICK release to get @kkcrvenazvezda 4th quarter lead after they were down by 13 points #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/czJ3l7pN1x