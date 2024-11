Милуоки Бъкс си отмъсти на Индиана Пейсърс след нов силен мач на Янис Антетокумпо

Янис Антетокумпо изведе стъпващия на краката си Милуоки Бъкс до втора победа в група B на Изток за Купата на НБА и пета от общо шест мача, като цяло. В реванш от четвъртфинала на Източната конференция през миналия сезон, "Гръцкия чудак" се отчете с втори пореден "трипъл-дабъл" - 37 точки, 10 борби и 11 асистенции при победата на "елените" със 129:117 срещу гостуващия Индиана Пейсърс.

GIANNIS PUTS ON A SHOW



37 PTS (14-21 FGM)

10 REB

11 AST@Bucks move to 2-0 in #EmiratesNBACup East Group B play pic.twitter.com/fZGYOSIfrP — NBA (@NBA) November 23, 2024

Ситуацията за "пешеходците" е обратна на тази на днешните им домакини - две от две загуби за второто издание на турнира и пета от общо шест в Асоциацията. Те изоставаха с 25 точки в средата на третата четвърт и не успяха да съкратят изоставането си до края на срещата.

Деймиън Лилард добави 24 точки и 13 асистенции за успеха - негов трети пореден "дабъл-дабъл", а Гари Трент-младши се отчете с 18 точки от пейката.

Паскал Сиакам бе най-резултатен за тима от Индиана с 25 точки, а Бенедикт Матюрин добави още 20.

Група C на Изток пък се завърза още повече, след като Чикаго Булс (1-1) победи със 136:122 у дома безгрешния досега Атланта Хоукс, който вече има същия актив с Бостън Селтикс - 2-1, след като носителите на трофея "Лари О'Брайън" се справиха с гостуването си на Вашингтон Уизърдс (0-2) със 108:96.

"Биковете" не само, че бяха по-точни от своя съперник - 57% срещу 45% от игра, а и изненадващо показаха по-добра игра в защита, записвайки 10 чадъра срещу 4 на "ястребите".

Josh Giddey whips it crosscourt on a dime... Matas Buzelis rises and slams



East Group C

ATL-CHI | NBA League Pass

https://t.co/zP01oJH0Ql pic.twitter.com/6JnnZeSbdr — NBA (@NBA) November 23, 2024

Зак ЛаВин бе най-резултатен на паркета с 26 точки, последван от Айо Досунму и Коби Уайт с по 20 и Джош Гиди и Никола Вучевич с по 18. Черногорецът се отчете и с 13 борби и 4 чадъра.

За гостите Джейлън Джонсън и Трей Йънг се отличиха с по 25 точки, както и 13 борби за първия и 13 асистенции за втория. Клинт Капела бе третият с "дабъл-дабъл" - 21 точки и 11 овладени под двата ринга топки.

В столицата пък 18-кратните шампиони в НБА изпитаха затруднения срещу отбора с най-слаб актив от началото на сезона в НБА (2-12), но все пак направиха достатъчно да си тръгнат с победата.

Джейлън Браун впечатли с неговите 31 точки и 11 борби, а Джру Холидей и Джейсън Тейтъм добавиха по още 16 точки.

За Уизърдс Джордан Пуул се отличи с 23 точки, а Кайл Кузма вкара още 21.

В група А на Изток за Купата на НБА, Филаделфия Севънтисикърс (1-2) записа третата си победа от началото на сезона, след като се наложи над Бруклин Нетс (1-2) със 113:98 у дома.

Jared McCain (24 3PM) has recorded the most 3-pointers made through the first 5 starts of a player's career in NBA history! https://t.co/TQ0USoedlC pic.twitter.com/300ZvUh8H9 — NBA.com/Stats (@nbastats) November 23, 2024

Заслугите за успеха са на новака Джаред МакКейн, който в отсъствието на Джоел Ембийд и Пол Джордж, както и хаотичното начало на Тайрийз Макси, бързо се превърна в единствената надежда на организацията от Филаделфия, която със сигурност не е очаквала толкова негативно начало на сезона.

Гардът записа седми пореден мач с 20+ точки, вкарвайки 30, а Макси също допринесе за успеха с 26 точки.

MCCAIN & MAXEY 2ND HALF TAKEOVER



Jared McCain: 30 PTS (21 in 2H), 6 3PM

Tyrese Maxey: 26 PTS (16 in 2H), 5 AST, 4 STL



The pair scored 37 of the @sixers 60 2nd half points in the #EmiratesNBACup win pic.twitter.com/j5BpNZ1bpi — NBA (@NBA) November 23, 2024

За тима от Ню Йорк Камерън Джонсън бе над всички с неговите 37 точки и 69% успеваемост зад дъгата от 13 опита, но след него бе Кам Томас със само 18 точки.

