Минесота надви Далас на Дончич и Ървинг

Отборът на Минесота Тимбърулвс постигна много важен успех в борбата за участие в плейофите на Западната конференция, след като победи Далас Маверикс със 124:121 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация.

В Тексас новосформираното звездно дуо на Далас Лука Дончич/Кайри Ървинг игра на високо ниво, като двамата реализираха общо 69 точки, но те не бяха достатъчни за победата.

Водени от Антъни Едуардс гостите играха силно в първите три част и постепенно увеличаваха преднината си, която достигна 26 точки в средата на третата четвъртина. Ървинг и Дончич опитаха да изведат своя тим до обрат, като секунди преди края пасивът вече бе само три точки, но те не успяха да отправят финален изстрел със сирената, докато се опитват да осигурят чиста позиция един на друг.

Гардът завърши с 36 точки (над 65 процента стрелба), 6 асистенции, 5 борби, 2 откраднати топки и 1 чадър, докато Дончич се отчете с 33 точки, 12 борби и 6 асистенции, но другите трима от стартовата петица на домакините вкараха едва 17 точки. Крисчън Ууд се включи силно от пейката с 24 точки за 22 минути игра.

За Минесота над всички бе Едуардс с 32 точки, центърът Руди Гобер реализира дабъл-дабъл - 21 точки и 14 борби, а Джейдън Макданиелс завърши с 19 точки.

